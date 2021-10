Discussão entre Gabby Petito e o namorado dias antes do desaparecimento é a pista "mais importante" da investigação

Angela explicou que Laundrie saiu do restaurante quatro vezes, saindo e voltando para começar toda a discussão novamente.



Ann Wolbert Burgess, pioneira na Unidade de Ciência Comportamental do FBI, disse à Fox News que o pedido de desculpas de Gabby pelo comportamento do namorado pode ser indicativo do trágico destino que a esperava.

Nina Celie Angelo, testemunha desse desentendimento entre o casal, Brian Laudrie, cujo paradeiro é desconhecido desde a morte da namorada, terá sido agressivo com os funcionários do restaurante enquanto Gabby chorava e pedia desculpa pelo comportamento do namorado.Angela explicou que Laundrie saiu do restaurante quatro vezes, saindo e voltando para começar toda a discussão novamente.Ann Wolbert Burgess, pioneira na Unidade de Ciência Comportamental do FBI, disse à Fox News que o pedido de desculpas de Gabby pelo comportamento do namorado pode ser indicativo do trágico destino que a esperava.

Uma violenta discussão entre Gabby Petito e o namorado Brian Laundrie num restaurante dias antes do desaparecimento da jovem de 22 anos é a pista "mais importante" do FBI, revelou um investigador do caso.De acordo comO corpo de Gabby foi encontrado no dia 19 de setembro numa zona de acampamento em Wyoming. Brian é o principal suspeito da sua morte após ter desaparecido sem deixar rasto.