Disneyland Paris envenenou 22 pessoas por acidente

Piscina de um hotel do parque infantil estaria contaminada com produtos químicos prejudiciais à saúde humana.

14:18

Vinte e dois hóspedes e funcionários da Disneyland Paris tiveram de ser assistidos depois de serem envenenados acidentalmente por produtos químicos presentes na água da piscina de um dos hotéis do parque infantil, na passada sexta-feira.

As pessoas afetadas neste acidente apresentavam sintomas de envenenamento como tosse, náuseas, dores no peito e fortes dores de cabeça.

A imprensa parisiense avança que o incidente terá acontecido depois das águas sanitárias se misturarem com ácido sulfúrico. Os produtos químicos terão sido utilizados incorretamente, o que fez com que o cloro libertasse gás. Esses vapores provenientes do cloro podem causar, entre outros sintomas, inchaço das vias respiratórias.

Os serviços de emergência foram chamados ao local e quatro das 22 pessoas afetadas tiveram de ser levadas ao hospital.

Os hóspedes do hotel foram levados para salas de lazer afastadas da zona contaminadas com os vapores e a piscina foi evacuada, mantendo-se interdita até à data.