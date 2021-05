Distanciamento físico deixa de ser obrigatório em junho no Reino Unido

ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, afirma que serão apenas mantidas algumas salvaguardas para evitar uma nova onda da Covid-19 como é o caso das máscaras que deverão manter-se obrigatórias até, pelo menos, 21 de junho.

O distanciamento físico vai deixar de ser obrigatório no Reino Unido já a partir de junho com um regresso quase total à vida pré-pandemia. Os britânicos vão voltar a ter restaurantes, bares, teatros e cinemas com capacidade máxima e espera-se ainda um retorno aos espetáculos com grandes multidões com a regra de que sejam realizados testes antes da entrada no evento.