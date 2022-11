Distúrbios com detidos armados em centro de migrantes no Reino Unido

Vários detidos causaram hoje distúrbios num centro de detenção de migrantes, no oeste de Londres, durante um corte de energia, disse o Ministério da Administração Interna.

"Houve um corte de energia no centro de detenção de migrantes Harmondsworth, localizado perto do aeroporto de Heathrow, em Londres. A questão está a ser resolvida. Estamos cientes da interrupção no centro e as autoridades envolvidas foram notificadas e estão no local", indicou o Ministério.

Segundo a AFP, os detidos saíram dos quartos para o pátio, na posse de várias armas, avançam vários meios de comunicação locais, que especificam que nenhum detido fugiu das instalações e que ninguém ficou ferido.