DJ britânico morre enquanto segura filho de oito meses

Autópsia revelou que o homem teve uma noite preenchida com cocaína e álcool.

16:19

Michael Hollingworth, de 42 anos, faleceu enquanto abraçava o seu filho de oito meses, após uma noite preenchida por cocaína e álcool em Cleethorpes, perto de Grimsby, em Inglaterra, segundo avança o Mirror.

Hollingworth, mais conhecido como DJ Giddy, havia passado as últimas 12 horas numa festa, com o seu amigo Robert, onde bebeu um litro de vodka pura e tomou comprimidos diazepam. Além disso, o tribunal ouviu também que o mesmo tinha consumido cocaína compulsivamente, durante a noite inteira.

Depois dessa noitada, terá regressado a casa da namorada, Hollie Bridgewater. Uma vez lá, adormeceu ao lado do filho, de oito meses, Sonnie Hollingworth. Passada uma hora, a mesma encontrou-o morto e gritou pelo socorro de Lashana Nottingham, a ex-namorada de Michael, que dormia no quarto ao lado de Robert.

Os dois casais tinham passado a noite em casa de Lashana numa tentativa de se entenderem, na sequência de uma série de vários problemas. "O Robert não parecia excessivamente intoxicado. Parecia o seu eu habitual". Disse Robert.

Hollie, que iniciou uma relação com Michael, depois do mesmo ter partido a perna numa discoteca, disse que o namorado "bebia constantemente, todas as noites, ignorou todos os meus avisos para parar".

O comportamento do namorado, disse ela, tornou-se errático e Michael tentou cometer suicídio nos meses que antecederam a sua morte.

Um exame post mortem encontrou níveis letais de cocaína no sistema de Michael, ao lado de "baixas concentrações" de morfina, codeína, fentanil e diazapem. O uso prolongado de cocaína já havia afetado seu corpo, causando danos ao seu coração.

A polícia de Humberside encontrou ainda um adesivo de fentanil usado, ao lado de sua cama e pacotes de diazepam no seu bolso.

Um rosto muito famoso da vida noturna de Cleethorpes e Grimsby, a morte repentina de Mike provocou uma onda de tristeza. Hollie recebeu mais de 700 mensagens de condolências.

"Vamos sentir a falta dele no primeiro aniversário do Sonnie, no seu primeiro Natal. Isso parte-me o coração mais do que tudo. Ele será sempre lembrado. Nunca o esqueceremos." Disse Hollie.