Documentário revela fotografia de suspeito de raptar Maddie em fábrica e novas pistas sobre o caso

em Neuwegersleben, perto de Braunschweig, zona norte da Alemanha

Foi revelada uma fotografia do principal suspeito do rapto de Maddie McCann numa fábrica abandonada, onde o alemão armazenava pornografia infantil.Christian bruckner foi fotografado pela ex-namorada em 2009.A imagem faz parte de um novo documentário sobre o caso da menina inglesa que promete revelar novas pistas sobre o caso e sobre este suspeito anunciado no início de 2020. A ex-namorada de Brueckner diz que o conheceu em 2009 e foi nesse mesmo ano que Brueckner lhe mostrou o interior da fábrica. Pediu-lhe para aí tirar várias fotografias.A série analisa ao detalhe o novo suspeito alemão Christian B. e como ele pode estar relacionado a um dos maiores casos não resolvidos do mundo: o desaparecimento de Madeleine McCann. O documentário apresenta ainda amigos de Brueckner, assim como o seu advogado de defesa, o procurador alemão do caso e o ex-investigador português Gonçalo Amaral.A esta fábrica a polícia alemã fez buscas em 2016 enquanto investigava Brueckner sobre o desaparecimento de outra menina, conhecida como a 'Maddie alemã'.Durante as buscas, a polícia descobriu uma autocaravana vermelho e branco, e dentro dele os polícias encontraram um esconderijo com fatos de banho femininos.