Documentário sobre piloto Michael Schumacher terá imagens inéditas fornecidas pela família

O estado de saúde do antigo campeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, continua envolto em mistério desde 2013, após um grave acidente numa estância de esqui, nos Alpes suíços.As informações divulgadas até ao momento revelam que o antigo piloto encontra-se num coma induzido. Apesar das poucas informações, a família prepara-se agora para divulgar um novo documentário intitulado "Schumacher" com imagens inéditas, fornecidas pela própria família, segundo avança o "PlanetF"Segundo a mesma fonte, o filme, que está a cargo dos cineastas Michael Wech e Hanns-Bruno Kammertons, contará com entrevistas de membros próximos de Schumacher como a mulher, o filho Mick e a filha Gina-Marie.Sabine Kehm, porta-voz da família, levantou a ponta do véu sobre o documentário, referindo que o mesmo irá retratar não só a carreira do sete vezes campeão da F1, mas também as "muitas facetas de um homem compelxo".Não foi ainda divulgada nenhuma data para o lançamento do filme.Michael Schumacher, agora com 5 anos, sofreu um acidente quando esquiava com o filho em dezembro de 2013 nos Alpes franceses, tendo batido com a cabeça numa rocha.Sofreu uma lesão cerebral grave e acabou por ser sujeito a uma intervenção neuro-cirúrgica assim que chegou ao hospital de Grenoble, para onde foi transportado de helicóptero logo depois do acidente.