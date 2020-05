Dois alunos morrem durante aula de ginástica em que usavam máscara

Duas crianças morreram na China após colapsarem durante uma aula de ginástica enquanto utilizavam máscara.As vítimas foram dois rapazes de 14 anos e ambos morreram durante uma corrida, com uma semana de diferença.O primeiro morreu a 24 de abril. Desmaiou durante a aula e bateu com a cabeça. A autópsia revelou que se tratou de uma paragem cardíaca mas o pai do menino acredita que o uso de máscara está relacionado com o óbito.A segunda morte aconteceu seis dias depois. O jovem usava máscara quando colapsou durante uma corrida.