Dois aviões chocam no Aeroporto de Heathrow em Londres

Um avião da companhia aérea coreana Korean Air raspou um dos lados de um avião da companhia aérea da Islândia, Icelandair, no aeródromo do aeroporto de Heathrow, em Londres, Inglaterra, esta quarta-feira.Segundo o jornal britânico Sky News, não há registo de feridos e não se espera qualquer impacto significativo nas chegadas ou partidas do aeroporto britânico, mas os passageiros são aconselhados a verificar o estado dos seus voos.Um porta-voz do aeroporto de Heathrow confirmou à Sky News que "os serviços de emergência estão a socorrer um incidente que envolveu dois aviões no aeródromo".O incidente já está a ser investigado.