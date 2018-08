Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois detidos em operação anti-jihadista em Barcelona

Os detidos são ambos marroquinos e faziam recrutamento para zonas de conflito.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Uma operação anti-jihadista realizada esta quinta-feira pela polícia da Catalunha levou à detenção de dois suspeitos em Mataró, junto a Barcelona. As detenções acontecem cerca de um ano após os atentados que, a 17 de agosto de 2017, custaram a vida a 15 pessoas em Barcelona e Cambrils.



Os detidos, identificados apenas como M.B., de 46 anos, e O.K., de 36 anos, são ambos marroquinos e foram acusados de integrar uma célula dedicada a recrutar pessoas dispostas a combater nas fileiras de grupos jihadistas em zonas de conflito.



As casas dos suspeitos foram alvo de buscas, bem como um domicílio que seria usado para o recrutamento. A operação policial começou no final de 2015 e seguiu o rasto de consultas sistemáticas de material jihadista na internet.



Terroristas queriam atacar em Camp Nou

A célula terrorista que em 17 de agosto de 2017 atacou nas Ramblas, em Barcelona, queria igualmente fazer um atentado no dia 20 do mesmo mês em Camp Nou, durante o jogo do Barcelona frente ao Betis. A informação foi avançada pelo jornal ‘El Periódico’, segundo o qual um elemento da célula terrorista fez buscas detalhadas sobre o estádio, horários e acessos. A célula liderada por Abdelbaki Es Satty tinha ainda planos para atacar a Torre Eiffel.