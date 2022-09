Dois feridos, um deles em estado grave, em explosão numa casa no centro de Madrid

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na manhã desta sexta-feira, numa explosão numa casa no centro de Madrid, Espanha.A explosão provocou um incêndio que ainda está a ser combatido pelos bombeiros.

Segundo o El Mundo, as autoridades de emergência referem que uma das vítimas é uma mulher, que sofreu queimaduras em 25% do corpo. O mesmo jornal adianta que a explosão ocorreu no rés-do-chão de uma casa. A explosão afetou duas instalações vizinhas na zona, uma das mais movimentadas da capital e com maior número de locais de entretenimento e restauração.

Se ha producido una #explosión en un local en la calle San Vicente Ferrer, 28, #Centro. @BomberosMad está trabajando en el punto sofocando un #incendio posterior. @SAMUR_PC ha atendido a una mujer con quemaduras en el 25%del cuerpo. @policiademadrid y @policia trabajando. pic.twitter.com/GTfghO7x6Y — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 16, 2022

Em atualização