Dois migrantes mortos em naufrágio ao largo de Cuba

Pelo menos dois homens morreram quando uma lancha com 23 migrantes a bordo se afundou na costa cubana, ao largo da província central de Mayabeque, informou no sábado o Ministério do Interior.

Na sexta-feira, a guarda costeira e uma embarcação privada socorreram "náufragos de uma lancha semi-afundada, registada (...) nos Estados Unidos, sobrecarregada de pessoas", que faziam a travessia "com mau tempo", disse o Ministério, em comunicado, citado pela agência France-Presse (AFP).

Os corpos dos dois migrantes mortos foram recuperados, tendo sido socorridos "dois menores, sete mulheres e mais 12 homens", de acordo com a mesma fonte.