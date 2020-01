Mísseis atingem zona da embaixada norte-americana em Bagdade

bairro de Jadriya, também em Bagdade.



Estes eventos acontecem um dia após um ataque ordenado por Trump que matou o general Qassem Soleimani.



O clima de tensão entre os EUA e o Irão acentua-se cada vez mais. Começa a notar-se uma angústia mundial perante a possibilidade de uma guerra com consequências imprevisíveis.





#BREAKING

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/vHVwADTjQW — Dilsedesh (@Dilsedesh) 4 de janeiro de 2020

#BREAKING A rocket was shot into the Green Zone of Baghdad. pic.twitter.com/s4dRfuZckK — Ali Özkök (@Ozkok_A) 4 de janeiro de 2020

Dois mísseis atingiram este sábado a zona da embaixada dos EUA, em Bagdade.Outros três mísseis terão atingido a Base Aérea de Balad, que abrigava tropas norte-americanas, no norte de Bagdade.Cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque contra oEm atualização