Dois mortos em colisão entre aeronave e carro na Bélgica

Duas pessoas morreram, este domingo, numa colisão entre um carro e uma aeronave que falhou a tentativa de aterragem num aeródromo no leste da Bélgica, de acordo com a polícia.

O avião ultraleve atingiu um carro que estava estacionado na beira de uma estrada perto do aeródromo em Spa e os dois veículos foram consumidos pelas chamas, disse à agência France Presse o comandante da polícia local, Jean-Michel Lejeune.

"Infelizmente, houve duas vítimas no avião", acrescentou, referindo que, provavelmente, se tratou de uma aterragem falhada.

O piloto, de 32 anos, e a segunda vítima eram alemães, de acordo com a agência de notícias belga. O motorista do carro, que sobreviveu, não estava dentro do automóvel no momento do acidente.

O acidente ocorreu a cerca de 100 metros do aeródromo de Spa, localidade situada no leste da Bélgica e um dos principais destinos turísticos do país, onde se situam algumas das mais conhecidas nascentes naturais de água mineral.

No local, estiveram várias equipas de proteção ambiental para evitar a contaminação das águas das termas.

As equipas instalaram barreiras para evitar que o combustível derramado pela aeronave contaminasse o ambiente e cortaram o trânsito no troço da estrada que vai da nascente de Sauvenière à cidade de Francorchamps.

O aeródromo estará encerrado até segunda-feira.