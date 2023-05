Donald Trump condenado por abusar sexualmente da escritora E. Jean Carroll

Os jurados do tribunal de Nova Iorque, nos EUA, consideraram esta terça-feira o ex-presidente do país, Donald Trump, culpado de abuso sexual e difamação à escritora E. Jean Carroll.



Trump foi condenado ao pagamento de uma indemnização de cinco milhões de dólares, mais de quatro milhões e 500 mil euros.





De acordo com a Reuters, a escritora testemunhou durante o julgamento e alegou que o ex-presidente dos EUA a violou no provador de uma loja em Manhattan, no ano de 1995 ou 1996.Em outubro de 2022, Donald Trump escreveu na rede social Truth Social que E. Jean Carroll e as alegações da escritora eram "uma fraude completa", "uma farsa" e "uma mentira".