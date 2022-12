As declarações fiscais de Donald Trump vão ser tornadas públicas. A decisão foi tomada na noite de terça-feira pelo comité financeiro da Câmara dos Representantes e põe fim a quase quatro anos de batalha legal do ex-Presidente dos EUA para travar a revelação dos seus rendimentos.



Os primeiros dados avançados pelo New York Times mostram que o magnata pagou 1,1 milhões de dólares ao Fisco nos três primeiros anos na Presidência, mas em 2020 declarou prejuízos de quase 5 mil milhões, pelo que não pagou nada.









