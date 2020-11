Donald Trump quis atacar Irão na semana passada

Donald Trump sondou na semana passada os seus conselheiros sobre a possibilidade de lançar um ataque militar contra o Irão antes de deixar o cargo em janeiro, mas foi dissuadido devido ao risco de um conflito em larga escala no Médio Oriente.









De acordo com o ‘New York Times’, que cita quatro fontes com conhecimento das discussões, Trump reuniu na Sala Oval, o vice-presidente Mike Pence, o Secretário de Estado Mike Pompeo, o Secretário da Defesa interino Christopher Miller e o Chefe do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, e quis saber quais as opções para lançar um ataque contra o reator nuclear iraniano de Natanz. No entanto, os conselheiros conseguiram dissuadi-lo da ideia, afirmando que a ação poderia dar início a um conflito sangrento no Médio Oriente. Trump não terá ficado completamente convencido e sugeriu uma ação militar contra os aliados de Teerão na região. O Irão já avisou que qualquer agressão militar dos EUA terá uma “resposta esmagadora”.

Ainda segundo as mesmas fontes, Trump está frustrado porque a sua política de “pressão máxima” não conseguiu fazer o Irão regressar à mesa das negociações e terá decidido tomar medidas depois de a ONU confirmar que Teerão aumentou significativamente o seu stock de material nuclear no último ano. n *com agências





pormenores

Demora na transição “pode custar vidas”



O presidente-eleito Joe Biden avisou que a recusa de Donald Trump em iniciar o processo de transição de poderes “pode causar a morte de muitos americanos”. Biden frisou que é imperioso que exista coordenação entre as duas administrações sobre as medidas de combate à pandemia, mas Trump continua a negar qualquer cooperação porque se recusa a aceitar os resultados eleitorais, numa atitude “irresponsável”.



Pressões ilegais O Secretário de Estado da Geórgia, o republicano Brad Raffensperger, denunciou ter sido pressionado pelo senador Lindsey Graham, um dos principais apoiantes de Trump, “para anular milhares de votos válidos” naquele estado.





Nomeações de Biden



O presidente-eleito Joe Biden nomeou ontem o congressista democrata Cedric Richmond e os conselheiros de campanha Jen O'Malley Dillon, Mike Donilon e Steve Ricchetti como membros do seu futuro gabinete na Casa Branca.







Retirar tropas do Afeganistão



Donald Trump planeia mandar retirar metade do contingente militar norte-americano do Afeganistão antes de deixar a Casa Branca, reduzindo a presença no país a pouco mais de dois mil homens. O presidente pretende ainda reduzir as tropas na Somália e no Iraque.