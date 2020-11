O dossiê de 234 páginas compilado pela campanha de Trump com testemunhos e denúncias de alegada fraude eleitoral está recheado de acusações infundadas e alegações bizarras que dificilmente serão aceites em tribunal.





Mensagens de líderes mundiais bloqueadas





Ron Klain vai ser o braço-direito de Biden



Apresentado pela secretária de Imprensa da Casa Branca como uma das armas que a campanha de Trump vai usar para contestar os resultados eleitorais em vários estados, o dossiê inclui dezenas de relatos juramentados de testemunhas e observadores republicanos a denunciar irregularidades a que, alegadamente, assistiram na contagem dos votos. No entanto, por entre denúncias de votos em nome de pessoas mortas ou vários boletins com a mesma assinatura, surgem relatos bizarros. Uma das testemunhas diz, por exemplo, ter “achado estranho” o facto de tantos militares terem votado em Joe Biden.O Departamento de Estado recusou entregar a Joe Biden dezenas de mensagens de felicitações enviadas por líderes mundiais, diz a CNN. A decisão está relacionada com a recusa da Administração Trump em reconhecer Biden como presidente-eleito e iniciar o processo de transição.Joe Biden anunciou esta quinta-feira que o seu conselheiro de longa data Ron Klain será o chefe de Gabinete da Casa Branca, naquela que é a primeira nomeação para a sua futura equipa. Klain, de 59 anos, já tinha sido chefe de gabinete de Biden quando era vice-presidente, e liderou a resposta da Administração Obama à epidemia de ébola em 2014, pelo que é visto como uma figura essencial na estratégia do novo presidente contra a pandemia.