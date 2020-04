Bernie Sanders desiste da corrida às presidenciais dos EUA e abre caminho a nomeação de Joe Biden pelo Partido Democrata

eleições primárias do Partido Democrata, que tem como objetivo procurar um candidato para impedir a reeleição do atual presidente dos EUA, Donald Trump, foram afetadas pela pandemia do novo coronavírus que se vive atualmente a nível mundial. O surto de Covid-19 já obrigou ao adiamento das votações em vários estados.



Bernie Sanders desistiu esta quarta-feira da campanha para as presidenciais norte-americanas de 2020. Joe Biden tem assim o caminho em aberto para a nomeação democrata e confronto direto nas presidenciais de novembro contra Donald Trump.De acordo com a CNN, Sanders, de 78 anos, entrou esta quarta-feira em contacto com a sua equipa de campanha para a informar desta decisão.Recorde que asEm atualização