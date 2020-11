O procurador-geral dos EUA, William Barr, saiu esta terça-feira em defesa do presidente Donald Trump e autorizou a Justiça Federal a investigar “alegações substanciais” de irregularidades na votação ou na contagem dos votos das presidenciais. A medida provocou a demissão imediata do diretor do departamento responsável pelas referidas investigações, em protesto contra a “alteração das normas”.



Perguntas CM 11 de Novembro de 2020 Eleições EUA: Investigações retiram brilho à vitória de Biden? SIM NÃO Votar





As investigações sobre irregularidades no processo eleitoral são normalmente conduzidas pelos estados, e não a nível federal, pelo que a decisão de Barr, embora não seja ilegal, é inusitada. Para os democratas, o procurador-geral está a tentar ajudar o presidente ao promover a investigação de alegações infundadas. “Este é o tipo de alegações que o presidente e os seus advogados fazem sem sucesso todos os dias e que fazem com os seus processos judiciais sejam motivo de chacota nos tribunais de todo o país”, afirmou Bob Bauer, conselheiro do presidente-eleito Joe Biden.

Richard Pilger, que durante vários anos liderou a Divisão de Crimes Eleitorais do Departamento de Justiça, demitiu-se em protesto contra a decisão de Barr, afirmando não poder concordar com “as novas diretivas e as suas ramificações”.





Recorde-se que os tribunais já rejeitaram várias ações legais movidas pela campanha de Trump para tentar suspender a contagem dos votos ou anular parte do boletins enviados por correio. Isso não impediu os advogados do presidente de avançarem com mais um processo na Pensilvânia, onde Trump foi declarado vencedor no sábado e está à frente na contagem por mais de 45 mil votos, exigindo a anulação do voto postal porque cria “um sistema de dois níveis” que sujeita a maior supervisão os eleitores que votam em pessoa.



Supremo Tribunal decide futuro do ‘Obamacare’

O Supremo Tribunal dos EUA começou esta terça-feira a analisar o pedido dos republicanos para anular o Plano de Saúde da Administração Obama, mais conhecido como ‘Obamacare’, num caso que pode deixar 20 milhões de americanos sem cobertura médica em plena pandemia. Nos argumentos iniciais, dois dos juízes conservadores deram a entender que admitem anular a alínea do mandato individual contestada pelos republicanos mas deixar em vigor o resto da lei.



Teoria da conspiração QAnon chega ao Congresso com Marjorie Taylor Greene

A republicana Marjorie Taylor Greene será a primeira defensora da teoria da conspiração QAnon a sentar-se no Congresso, após ser eleita na Geórgia com quase 75% dos votos. Conhecida por dizer, entre outras coisas, que os negros são “escravos dos democratas” e que existe uma “invasão islâmica no governo”, celebrou a vitória com um vídeo em que aparece a disparar sobre alvos com os nomes “socialismo” e “fronteiras abertas” .





Transição em suspenso



A campanha de Biden ameaçou esta terça-feira recorrer aos tribunais para forçar a diretora da Administração dos Serviços Gerais a dar início ao processo de transição. Emily Murphy, nomeada por Trump, alega que ainda não há um vencedor claro.





Recusa "embaraçosa"

Joe Biden disse esta terça-feira que a recusa de Trump em reconhecer a derrota é "embaraçosa". "Julgo que não vai ajudar na definição do seu legado", afirmou.





Fox ‘corta’ porta-voz



A FoxNews cortou uma conferência de imprensa da porta-voz de Trump, Kayleigh McEnany, por fazer acusações de fraude sem provas.