"É a alma da equipa": Cão farejador já detetou 90 bombas na guerra na Ucrânia

"Ele tem dois anos. É a alma e a mascote dos nossos pirotécnicos de Cherniviv", explicaram os serviços de emergência da Ucrânia, segundo o Euro Weekly News. "Patron adora queijo, então nossos soldados estão a aproveitar para mimá-lo, de modo a localizar as minas e os explosivos".



Patron está sempre protegido com um colete e, muitas vezes, deteta bombas 10 vezes maiores do que o seu próprio tamanho.





A dog called Patron, who works with SES rescuers in Chernihiv, has helped defuse nearly 90 explosive devices since the beginning of the full-scale invasion One day, Patron's story will be turned into a film, but for now, he is faithfully performing his professional duties. pic.twitter.com/2PpT8p4Yfr