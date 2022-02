Soldados ucranianos adotam cão encontrado abandonado em Kiev, na Ucrânia

Os soldados ucranianos, que estão a proteger a Ucrânia das invasões russas, adotaram um cão de porte médio que estava abandonado e ao frio, no meio dos destroços causados pelos bombardeamentos russos numa das ruas de Kiev.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, vê-se o momento em que os militares ucranianos resgataram o Rambo, nome que foi atribuído ao animal pelo grupo.

"Ele é o nosso protector, não é assim Rambo?", ouve-se da voz de um dos militares presentes no vídeo.

Também outro soldado ucraniano juntou-se ao momento e afirmou que o Rambo é agora o 'cão-de-guarda' dos militares e que está a fazer um bom trabalho no que diz respeito à proteção e segurança dos soldados ucranianos durante o conflito armado. "O Rambo é a nossa proteção. É o trabalho dele".

De acordo com o jornal Independent, inicialmente o vídeo foi partilhado na plataforma Reddit que rapidamente se espalhou para outras redes sociais.





Ukrainian soldiers spot freezing puppy alone outside, and take him into their post. He stands guard for them now. They've named him Rambo. ?? #Ukraine #UkraineRussia #RussiaUkraineWar #rambo #Kiev #WARINUKRAINE #UkraineInvasion pic.twitter.com/UeiFGPZYd0