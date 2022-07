"É importante e legal" espaços separados para homens e mulheres: Reino Unido quer abolir casas de banho mistas

O governo do Reino Unido prepara-se para apresentar formalmente um projeto para que deixem de ser construídas casas de banho para pessoas do mesmo sexo em escritórios, escolas, hospitais e locais de entretenimento. Este movimento surge para controlar a "partilha forçada" das instalações neutras pelos cidadãos que não se sentem a vontade para partilhar o espaço, avança o jornal Telegraph.A ministra da igualdade e líder deste plano, Kemi Badenoch foi informada de que nas escolas as crianças recusam-se a ir à casa de banho porque só têm acesso a instalações conjuntas para pessoas do mesmo género."É importante e legal" a construção de espaços separados para homens e mulheres, refere Kemi Badenoch.O secretário de habitação, Robert Jenrick, indica ainda que as mulheres têm menos privacidade e que as filas para ir à casa de banho são agora bastante maiores, acrescenta a imprensa.O jornal britânico alerta também que as mulheres acabam por estar "desfavorecidas", pois muitas das vezes as sanitas estão ocupadas e existem apenas urinóis para seres utilizados.