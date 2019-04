Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

E se agora fosse dono do Macho Picchu? Há uma família a reclamar os terrenos

Família Zavaleta alega que o estado peruano expropriou os seus terrenos de forma ilegal e sem qualquer compensação económica.

Uma família reclama ser proprietária de 22 mil dos 35 mil hectares do parque arqueológico das ruínas da citadela inca Machu Picchu, no Peru.



A família Zavaleta alega que o estado peruano expropriou os seus terrenos de forma ilegal e sem qualquer compensação económica. Além de reclamarem a propriedade dos terrenos, os Zavaleta exigiu um indemnização de 40 milhões de euros, como compensação pelos ingressos que os turistas pagaram nos 14 anos em que o processo esteve em nas barras da justiça.



De acordo com a agência de noticías Efe, o Supremo Tribunal do Peru acabou por encerrar o caso e considerou infundada as acusações da família.



Conhecida como "a cidade perdida dos Incas", Machu Picchu é considerada a maior atração turística do pais a 2400 metros de altura. Construída no século XV foi em 2007 considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo.