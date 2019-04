Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menino que não tem eletricidade em casa apanhado a estudar em passeio da rua

Vítor, de 12 anos, vai para a estrada à noite estudar porque a família não tem possibilidades financeiras para ter luz em casa.

Um menino de 12 anos foi captado pelas câmaras de vigilância deitado no passeio em frente à sua casa, à luz de um poste elétrico da rua, a fazer os trabalhos de casa.



Vítor Martín Angulo Córdoba vive com a família na cidade de Moche, província de Trujillo, no Peru, numa habitação sem eletricidade. O menino frequenta o 6º ano e a mãe, Rosa Córdoba Angulo, contou ao jornal La Industria que Vítor vai para a estrada à noite estudar porque não tem eletricidade em casa.



O vídeo da criança deitada no chão, agarrada aos livros a fazer os trabalhos de casa, já se tornou viral nas redes sociais e até enterneceu a autarquia local.







Arturo Fernández Bazán, autarca de Moche, visitou a família de Víctor e prometeu-lhes não só eletricidade como material escolar gratuito para o menino.