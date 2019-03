Vídeo mostra criança a cumprimentar passageiros de avião durante viagem

Oliver decidiu passar a pente fino todos os lugares do avião e saber o nome de todos aqueles que iam viajar com ele.

Um menino de três anos apresentou-se a todos os passageiros do voo onde seguia com a mãe. O pequeno Oliver decidiu passar a pente fino todos os lugares do avião e saber o nome de todos aqueles que iam viajar com ele, a bordo do voo daA mãe filmou o momento emocionante e revelou que a criança adora fazer amigos novos.No vídeo, o menino caminha feliz pelo corredor do avião, cumprimentando os outros passageiros, antes de se apresentar. "Qual é o seu nome? Olá, eu sou o Oliver".Oliver colocou todos com um sorriso no rosto e para a mãe é o maior motivo de orgulho. "As pessoas costumam-me dizer que ele é a criança mais feliz que já conheceram e eu concordo completamente. Eu sou uma mãe incrivelmente sortuda", afirma.