O final feliz da história do menino de 7 anos que sofreu bullying na escola

Jack Wilkison escreveu mensagem suicida após sofrer de maus-tratos.

15.02.19

Jack Wilkison é um menino de sete anos que sofreu de maus-tratos, por parte dos colegas, na escola. Diagnosticado com ansiedade, a criança sentia-se constantemente atormentada no recinto escolar, em Sydney, Austrália e decidiu escrever uma carta de ajuda ao professor.

Segundo o jornal Daily Mail, Jack convivia todos os dias com insultos e além do assédio moral e psicológico, o menino sofria de violência física. Em declarações ao jornal, a mãe do pequeno Jack relembrou um episódio inapagável da sua memória. "Jack chegou a ter hematomas nas pernas e um garfo marcado no ombro", revela Kristy Sturgess.

A mãe relembra que em casa, Jack chegou a escrever no travesseiro da cama, com uma caneta de feltro: "Eu não quero estar vivo".

Kristy Sturgess tem uma empresa de produção de roupa e decidiu 'pegar' nos desenhos do filho e com eles fazer camisolas, de modo a angariar lucros para ajudar a organização 'Kids Helpline', uma rede de aconselhamento telefónico australiana para jovens dos cinco aos 25 anos.Kristy pretende ajudar todas as crianças que passaram pelo mesmo que o filho. Para tal criou uma página na rede social Instagram para promover uma campanha de ajuda às crianças com ansiedade e depressão. "Eu quero que possamos alcançar estas crianças antes que elas cheguem ao estado a que o meu filho chegou. Eu quero que as crianças e suas famílias saibam tudo sobre o 'Kids Helpline'", afirma a mãe de Jack.Após o apoio da associação, o menino de sete anos sente-se mais forte e mais apoiado. "Sinto-me melhor quando falo com alguém, faz-me sentir seguro."