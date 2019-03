Mulher tem gravidez histórica e torna-se mãe de cinco crianças

Alexandra Kinov teve a surpresa da sua vida ao descobrir que a família ia aumentar muito.

19:00

Alexandra Kinov e o marido tiveram a melhor notícia das suas vidas quando souberam que a mulher, checa, estava à espera de mais um filho.



O casal já tinha uma criança e a ideia de aumentar a família sempre tinha estado nos planos de ambos. Após a primeira ecografia, foi dito a Alexandra que esperava gémeos: a alegria foi duplicada.



Apesar desta boa notícia o médico não ficou totalmente convencido. Pediu para o exame ser repetido e neste descobriu-se que, afinal, eram três as crianças que iriam nascer.



Era de esperar que as surpresas ficassem por aqui mas... ainda não. Um novo exame mostrou que Alexandra e Antonin iam ver a sua família crescer mais do que o previsto. Eram cinco os bebés que estavam a caminho.



De acordo com os médicos, a hipótese de uma mulher ficar grávida de cinco bebés de forma natural e sem recorrer a tratamentos é de uma em milhões, conta o jornal Aire Digital.



O parto foi assistido por 40 clínicos, entre médicos, enfermeiros e parteiras. Este foi um dia que entrou na história da República Checa, uma vez que não havia registo de quíntuplos a nascer no país.



Nasceram quatro meninos e uma menina: Alex, Daniel, Martin, Michael y Terezka.



Agora, seis anos após o nascimento, as crianças são saudáveis e contrariaram todas as possibilidades de problemas de desenvolvimento.