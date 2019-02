Mulher dá à luz gémeos em hospitais e dias diferentes

Bebés nasceram prematuros, com 30 semanas de gestação, e não celebram o aniversário no mesmo dia.

Caithness, em Wick, na Escócia, quando lhe romperam as águas e nada fazia prever toda a agitação e confusão que se seguiram. Ao chegar ao hospital, ficou ficou decidido que iria ser encaminhada para o Hospital Raigmore, em Inverness, a cerca de 80 quilómetros de distância de onde a mulher se encontrava.



A caminho do hospital onde seria feito o parto, um dos bebés não quis esperar e a ambulância teve de fazer uma paragem de emergência num segundo hospital em Sutherland. Este bebé nasceu pouco depois das 22h30, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.



Após o nascimento de um dos gémeos, a mãe foi informada de que tinha sido acionado um helicóptero de emergência, mas este não chegaria já àquele hospital.



Perante a confusão, muitas perguntas e falta de respostas, a mãe acabou por esperar pelo helicóptero e o primeiro gémeo rumou para o hospital Raigmore, em Inverness, acompanhado por um médico e duas enfermeiras num carro da polícia.



Após a espera pelo helicóptero veio-se a saber que este não conseguiu pousar devido à geada nas hélices e por isso teria de seguir viagem de ambulância.



Quando chegou ao hospital de Inverness, o parto foi induzido tendo nascido o segundo gémeo às 2h00 da manhã seguinte.



A mulher não consegue perceber como tudo aconteceu e levanta questões: "Gostaríamos de saber por que não fomos levados para Inverness de helicóptero? Por que é que especialistas não puderam ir até Wick? Por que é que a equipa de Wick e Sutherland continua a trabalhar assim?"



A mãe e seus gémeos permaneceram no hospital por seis semanas até voltarem para casa. O caso vai ser investigado.