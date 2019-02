Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gémeos semi-idênticos identificados pela segunda vez no mundo

Primeiro caso do género aconteceu em 2007, nos Estados Unidos.

15:05

Um casal de bebés, que agora tem quatro anos, tornou-se o segundo caso mundial conhecido de gémeos semi-idênticos, em Brisbane, na Austrália.



Segundo avança a BBC, os bebés são formados através de um óvulo fertilizado por dois espermatozóides, antes destes se dividirem.



Deste modo, formam-se dois embriões com cromossomas que tornam a sobrevivência dos bebés quase impossível. Os bebés são quase sempre do mesmo sexo.



Esta descoberta foi logo feita em 2014, num hospital de Inglaterra, depois de um exame de rotina a uma mulher que foi mãe pela primeira vez.



O primeiro caso do género aconteceu em 2007, nos Estados Unidos.