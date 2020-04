E se Kim Jong Un morrer? Saiba quem está na linha da frente para a sucessão na Coreia do Norte

O mistério em torno da saúde de Kim Jong-un expõe a profunda incerteza sobre a linha de sucessão da Coreia do Norte, mais de oito anos após o atual líder ter assumido o poder.

Embora a família Kim governe há sete décadas, passando o poder entre herdeiros homens como outras dinastias hereditárias, Kim, de 36 anos, não nomeou um sucessor. Os seus filhos ainda são jovens e os adultos sobreviventes da família no poder enfrentam possíveis barreiras à ascensão.

Aqui estão alguns possíveis sucessores.

Kim Yo-jong, irmã

Parte representante real, parte assistente pessoal, Kim Yo-jong está agora entre os assessores mais próximos do irmão mais velho. No início deste mês, Kim Yo-jong foi renomeada como elemento suplente do Politburo do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Como tal, é o único outro membro da família Kim com algo que se aproxima do poder real no regime.

Embora tenha sido o primeiro elemento da família Kim a visitar Seul e a acompanhar Kim Jong-un nas suas cúpulas com o presidente dos EUA, Donald Trump, e com o líder chinês Xi Jinping, Kim Yo-jong também tem desempenhado tarefas básicas, como ajudar o líder a apagar um cigarro durante uma parada de comboio na China. Não está claro se a elite patriarcal da Coreia do Norte apoiará uma mulher relativamente jovem como a próxima "líder suprema" do país.

Filho de Kim Jong-un

Um herdeiro homem estabeleceria uma linha de sucessão mais convencional numa dinastia anteriormente governada pelo pai de Kim, Kim Jong-il, e fundada pelo avô, Kim Il-sung. Segundo o serviço de inteligência da Coreia do Sul, Kim terá casado em 2009 com Ri Sol-ju, uma ex-cantora, e agora terão três filhos.

O problema é que os filhos ainda não foram mencionadas oficialmente pela imprensa estatal, e o filho mais velho terá nascido em 2010, segundo o jornal DongA Ilbo, da Coreia do Sul. Dennis Rodman, o ex-astro do basquetebol que visitou a Coreia do Norte, disse em 2013 que também segurou uma bebé chamada Ju Ae. Isso provavelmente exigiria que qualquer uma das crianças governasse sob alguma forma de regente até atingirem a maioridade.





Kim Han-sol, sobrinho

Kim Han-sol, nascido em 1995, poderia ter-se tornado herdeiro se o seu pai, Kim Jong-nam, não tivesse entrado numa "luta" com Kim Jong-il e exilado em Macau. Kim Jong-nam era o meio-irmão mais velho de Kim Jong-un e o seu rival mais forte, frequentando casinos e ocasionalmente criticando o regime do irmão mais novo.