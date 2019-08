Easyjet criticada por pedir a passageiro para apagar fotografia polémica

A companhia aérea EasyJet foi criticada nas redes sociais por pedir a um passageiro para retirar das redes sociais a fotografia de um banco sem encosto de um dos seus aviões.



"Este é o voo 2021 Luton para Geneva. Como é que isto é permitido?", pode ler-se na descrição que acompanha a fotografia do passageiro Matthew Harris.

Depois de publicar a imagem, a companhia aérea pediu que a removesse. "Olá Matthew, obrigado por trazer isso à nossa atenção. Antes que pudéssemos investigar isso, poderia pedir-lhe para remover a fotografia, e, em seguida, enviar-nos mensagem privada com mais informações sobre isso, para que possamos ajudá-lo melhor."

Contudo, Matthew responde que não retira a fotografia e conta ainda, mais tarde, que aquele seria o lugar daquela mulher mas que foi encaminhada para um lugar suplente. "Não tenho a certeza do que aconteceria se o voo fosse cheio", concluiu na sua publicação no Twitter.

Os utilizadores da rede social mostraram-se furiosos a responder à companhia aérea. "A audácia de pedir-lhe para remover a foto! Que vergonhoso, EasyJet", disse Dan Lambden, um desses utilizadores.





#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P

Hi Matthew, thanks for bringing this to our attention, before we can investigate this could I ask you to remove the photograph & then DM us more info regarding this, so we can best assist you. Ross https://t.co/Qq2zhBAizh