Eficácia da vácina britânica contra a Covid-19 deve ser conhecida antes do final do ano

Existe uma "pequena hipótese" da vacina britânica contra a Covid-19 estar pronta antes do Natal, revelou o diretor do estudo da Universidade de Oxford.Andrew Pollard garantiu que o comité está otimista de que o estudo possa apresentar resultados sobre a eficácia da vacina antes do final do ano. Quando questionado sobre se esta estaria disponível até ao Natal, o mesmo referiu que "há uma pequena change, mas simplesmente não sei".Ainda não existe uma vacina aprovada contra o novo coronavírus e a mesma terá de passar por reguladores para confirmar que é segura e eficaz antes de chegar ao mercado.