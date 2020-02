"Ele resolve na hora": Música de Carnaval defende português Jorge Jesus no comando da seleção do Brasil

O sucesso do treinador português Jorge Jesus, que não pára de coleccionar títulos ao comando do Flamengo, do Rio de Janeiro, é tanto que o "mister" foi homenageado com uma música de carnaval. E não é uma música qualquer, pois os versos defendem que o técnico português seja colocado no comando da selecção brasileira de futebol, hoje comandada por Tite.

"Ponha o mister na selecção|E o Brasil é campeão|A convocação|Ele resolve na hora|É o time do Flamengo|Com mais dois ou três de fora.", pode ouvir-se.





Apropriadamente intitulada "Marchinha do Mister", a forma como Jorge Jesus é tratado no Brasil, a marcha carnavalesca foi composta pelo célebre compositor João Roberto Kelly, de 81 anos, conhecido há muitos como o "Rei das Marchinhas" do Rio de Janeiro.

Curiosamente, Kelly nem é adepto do Flamengo, de Jesus, e sim do arqui-rival Fluminense, também do Rio de Janeiro. Mas o compositor avança que o trabalho que Jorge Jesus está a desenvolver no Flamengo o coloca acima de qualquer rivalidade clubística e o credencia claramente para dirigir a selecção brasileira.

"Esse rapaz (Jorge Jesus) está a fazer um trabalho muito bom no Flamengo. Não tenho nada contra o Tite, que é um treinador vitorioso, mas acho que o "Mister" daria certo na selecção.", defende o veterano compositor.