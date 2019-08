Elefante de 70 anos desnutrido usado como atração de festival no Sri Lanka

Uma publicação no Facebook da página Save Elephant Foundation está a gerar revolta ao dar conta da forma como um elefante de 70 anos estará a ser tratado no Sri Lanka.



As imagens mostram o animal visivelmente desnutrido a ser usado pelos donos como parte de um festival budista. Tikiiri, uma fêmea, foi obrigada a usar um traje especifico do certame - que dura 10 dias - enquanto trabalhava ao lado de outros elefantes.





Tikiiri é um dos 60 elefantes ao serviço do Festival Perahera no Sri Lanka este ano. De acordo coma publicação, o animal desfila durante várias horas em 10 consecutivos percorrendo quilómetros entre fogo de artifício, barulho e muito fumo.



"Ninguém vê o corpo magro ou a sua condição enfraquecida, por causa do traje que enverga. Ninguém vê as lágrimas nos olhos, os ferimentos causados pelas luzes brilhantes que decoram o seu traje, ou a dificuldade em caminhar com as suas pernas algemadas", descreve a publicação no Facebook apelando a que este tipo de celebrações não causem sofrimento a estes animais.



A publicação teve como objetivo assinalar o dia mundial do elefante comemorado esta segunda-feira.

A organização sem fins lucrativos Save Elephant Foundation foca-se nos cuidados para elefantes da Tailândia.