Eleição regional na Alemanha testa liderança de Scholz

O estado mais populoso da Alemanha - Renânia do Norte-Vestefália - vai este domingo a votos prevendo-se uma vitória da União Democrata-Cristã (CDU), partido da antiga chanceler Angela Merkel, resultado que constituirá um desafio à governação de Olaf Scholz. Embora o próximo escrutínio geral só aconteça daqui a quatro anos, estas eleições funcionam como um teste a nível nacional para Scholz, líder do executivo formado pela ‘coligação semáforo’ (Partido Social Democrata, Verdes e Liberais) e cuja popularidade está algo desgastada pela atuação da Alemanha em relação à guerra na Ucrânia.









No ultimo domingo, a liderança de Scholz já viu um cartão vermelho com a vitória da CDU nas eleições regionais de Schleswig-Holstein. No dia 27 de março, nas primeiras eleições regionais, o SPD ganhou algum fôlego ao vencer no estado federado do Sarre.

O atual governo da Renânia do Norte-Vestefália é formado por uma coligação entre a CDU e os Liberais do FDP. De acordo com a última sondagem, apresentada quinta-feira, a CDU deverá vencer as eleições para escolher o 18º governo federal da Renânia do Norte-Vestefália com 32%, prevendo-se que o SPD fique em segundo lugar (28%), seguido pelos Verdes (16%).









O estado da Renânia do Norte-Vestefália é o estado mais populoso, com cerca de 18 milhões de habitantes.

A Baixa Saxónia, onde o SPD lidera em coligação, vai a votos em outubro.