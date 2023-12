O Conselho da Federação, a câmara alta do Parlamento russo, marcou esta quinta-feira as eleições presidenciais na Rússia para 17 de março de 2024, durante uma reunião transmitida em direto pela televisão pública.

A presidente do Conselho da Federação, Valentina Matvienko, adiantou que a decisão de marcar as eleições presidenciais para 17 de março do próximo ano foi tomada por unanimidade pelos senadores.

A responsável indicou que "esta decisão praticamente dá início à campanha presidencial".