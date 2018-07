Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Elon Musk chega a acordo sobre imagem de unicórnio flatulento

Fundador da Tesla apropriou-se de imagem sem consultar o artista Tom Edwards.

Elon Musk, o fundador da Tesla, chegou a acordo com o artista Tom Edwards acerca do uso abusivo de uma imagem criada pelo último. A imagem foi retirada de uma caneca e mostra um unicórnio a dirigir gases para dentro de um carro eléctrico.



Em 2010, Edwards partilhou a imagem de uma caneca por ele criada no seu blogue. O desenho foi dedicado aos carros eléctricos, "bons para o ambiente porque a eletricidade vem da magia", segundo a legenda por ele escrita.



Em Maio de 2017, as vendas da caneca dispararam quando Elon Musk divulgou a imagem no Twitter, com a descrição: "A minha caneca preferida de sempre." Mas um mês depois, partilhou uma imagem muito semelhante promovendo uma nova funcionalidade dos veículos Tesla.



Adotou-a como um ícone no sistema operativo e até ilustrou cartões de Natal com a imagem – sem nunca procurar comprá-la a Tom Edwards.



Quando confrontado pela filha de Edwards no Twitter, Elon Musk respondeu: "Ele pode processar-me por dinheiro se quiser, mas é um bocado tosco. Quanto muito, esta atenção aumentou a venda de canecas."



Num novo post no seu blogue, Tom Edwards confirmou que tinha chegado a um acordo sobre o qual "todos se sentem bem" com a Tesla acerca da imagem.



"É claro que se verificaram mal-entendidos que levaram a isto, mas estou contente que tudo tenha sido esclarecido. Sempre fui um fã da Tesla, e estou ansioso para voltar a fazer cerâmica e a vendê-la na minha loja online", escreveu.