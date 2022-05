Elon Musk diz que Twitter pode deixar de ser grátis para empresas e governos

O dono da Tesla publicou no Twitter que empresas e utilizadores governamentais da rede social podem ter que pagar uma "pequena taxa" para continuar a usar a rede social.

Depois de comprar a plataforma por cerca de 41,3 mil milhões de euros, Elon Musk garantiu que esta continuaria a ser gratuita para os "utilizadores casuais" mas admite a possibilidade de haver uma taxa para contas governamentais e de pequenas empresas para continuarem na rede.

Numa publicação, Musk já tinha deixado claro que pretendia deixar o Twitter melhor do que nunca, fazendo uso de novos recursos. Referiu ainda que poderá vir a haver um serviço premium, o Twitter Blue, que permitirá editar publicações.

Musk afirma também que considera as políticas de utilização da rede um ataque à liberdade de expressão e que tem como objetivo bloquear todos aqueles que apresentem qualquer tipo de discurso de ódio.

