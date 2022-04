Elon Musk fecha acordo para compra de Twitter por 41 mil milhões de euros

O Twitter anunciou esta segunda-feira que aceitou a proposta de compra do empresário Elon Musk no valor de 44 mil milhões de dólares, cerca de 41 mil milhões de euros, estando as negociações das ações da rede social suspensas.

A bolsa de Nova Iorque e o índice tecnológico Nasdaq suspenderam esta segunda-feira a cotação do Twitter em bolsa, estando à espera de "notícias", numa altura em que o título se valorizava à volta dos 5,5%, segundo a agência Efe.

Elon Musk, fundador da Tesla e o homem mais rico do mundo, ofereceu inicialmente 43 mil milhões de dólares pela empresa este mês, dizendo depois de que dispunha de 46,5 mil milhões de dólares para financiar a operação de compra.