O CEO da Tesla, Elon Musk, está sob investigação devido ao acordo de compra da rede social Twitter Inc., no valor de 44 mil milhões de dólares, avançou a

empresa em comunicado esta quinta-feira, citado pela Reuters.Os advogados de Elon Musk tinham referido na quinta-feira passado que o Twitter recusou a proposta renovada de compra por 44 mil milhões de dólares e tinham solicitado a um tribunal de Delaware a suspensão do início do julgamento.A disputa legal começou em julho, quando o Twitter processou Musk quando tentou desistir do acordo em abril. O CEO da Tesla, em agosto, reagiu com um processo crime "confidencial" acusando o Twitter de contar o número de contas spam, existentes na plataforma, de forma errada e intencional com o objetivo de aumentar as métricas de usuários daquela rede social. O documento de mais de 100 páginas com toda a explição foi entregue no tribunal, referiu a Business Insider.