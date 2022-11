Elon Musk vende ações da Tesla avaliadas em quatro mil milhões de euros

Elon Musk vendeu, esta terça-feira, 19,5 milhões das suas ações da Tesla por quase quatro mil milhões de euros, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América.

Segundo o jornal The Guardian, esta decisão do CEO da companhia de carros elétricos deve-se ao facto de ter comprado a rede social Twitter em abril, por 44 mil milhões de euros.

No total, Musk já vendeu ações da Tesla avaliadas em cerca de 20 mil milhões de euros. No entanto, em agosto, o multimilionário tinha afirmado que estava farto de vender ações. "No caso (espero improvável) da compra do Twitter forçar o fecho do negócio da Tesla, sem que os sócios consigam suportar as despesas, é importante evitar a necessidade de fazer uma venda de emergência das ações da Tesla", disse no Twitter.

O homem mais rico do mundo ainda detém cerca de 135 milhões de ações da empresa automóvel, mesmo já tendo efetuado várias vendas ao longo dos anos.