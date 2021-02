Em busca de vida no Planeta Vermelho

A conquista do espaço deu esta quinta-feira mais um passo de gigante. O rover ‘Perseverance’, da NASA, cuja missão é procurar vida em Marte, pousou no Planeta Vermelho perto das 21 horas (hora portuguesa). Mas a dificuldade da manobra final de ‘aterragem’ é tanta que ganhou até o nome de “sete minutos de terror”.









Os calafrios desta quinta-feira eram bem justificados. Depois de mais de sete meses de viagem durante os quais percorreu 470 milhões de quilómetros, a chegada do ‘Perseverance’ a Marte era tudo menos garantida. Prova disso é o facto de, até hoje, somente 40% de todas as missões enviadas àquele planeta terem sido bem sucedidas.

Daí que nem o sucesso recente das missões ‘Curiosity’ (2012) e ‘InSight’ (2018), cujos veículos ainda continuam ativos, fosse tranquilizadora.





A chegada do ‘Perseverance’ (Perseverança, nome bem adequado) aconteceu em três fases: entrada, descida e aterragem. Dez minutos antes de entrar na atmosfera do planeta, deixou a fase de cruzeiro passando à descida. Para dar conta dos sons da aproximação ao solo, o rover foi equipado com um microfone específico. A cerca de 130 km da superfície de Marte, a nave entrou na atmosfera do planeta com uma velocidade de 20 mil km/hora, elevando a temperatura a 1300 graus centígrados. Um escudo inferior protege o veículo espacial do calor.





A atmosfera de Marte não tem capacidade para reduzir suficientemente a velocidade do ‘Perseverance’, que continuou a descer a mais de 1500 km/hora. Por isso, a cerca de 11 km do solo, abriu-se um paraquedas de 21 metros de diâmetro, situado no escudo superior do veículo, permitindo uma redução para os 300 km/hora.





O escudo térmico despega-se do corpo da nave 20 segundos após a abertura do paraquedas.





O local da chegada está bem perto da Cratera Jezero. O foco das atenções do rover é o delta seco de um antigo rio que desagua num lago formado no interior da cratera. O objetivo é determinar, de uma vez por todas, se alguma vez existiu vida no planeta dos nossos sonhos.



saiba mais



1976



A 20 de julho a ‘Viking 1’ pousou em Marte seguida da ‘Viking 2’, a 3 de setembro. As sondas beneficiaram dos avanços da investigação do programa anterior de sondas com destino a Marte, o ‘Voyager’, que foi abandonado em 1971.





Rover e helicóptero



O rover ‘Perseverance’ leva sete instrumentos científicos, 19 câmaras e dois microfones. Leva ainda o helicóptero ‘Ingenuity’, engenho experimental que tentará realizar o primeiro voo de propulsão mecânica noutro planeta.