Embaixada de Israel em Portugal fechada após apelo de greve da maior central sindical do país

A embaixada de Israel em Portugal está fechada até novas ordens a partir da tarde desta segunda-feira, avança a TSF.Depois do apelo de greve da maior central sindical do país contra a reforma judicial anunciada pelo Governo de Netanyahu, as embaixadas de Israel em todo o mundo têm sido encerradas. Em causa está a diminuição da independência da justiça e o aumento do controlo do Executivo.Os funcionários da embaixada em Portugal são representados pelo sindicato em questão e por esse motivo decidiram acatar a recomendação, revelou fonte da TSF. A embaixada já não vai abrir depois do almoço.