Emoção e muitos milhões no casamento real

Decoração, catering e vestido da noiva custam mais de 30 milhões.

Por Vânia Nunes e Rute Lourenço | 01:30

Meghan entrará na igreja de braço dado com o príncipe Carlos.



--



É um verdadeiro casamento de sonho, em que nenhum detalhe foi deixado ao acaso. O príncipe Harry, de 33 anos, e Meghan Markle, de 36, sobem este sábado ao altar para uma festa que não está, de todo, ao alcance de qualquer bolsa. É que, para o dia ser perfeito, a casa real britânica desembolsou mais de 30 milhões de euros, entrando o enlace diretamente para o top 10 dos casamentos mais caros da História. Só o bolo dos noivos, de limão e flor de sabugueiro, custou mais de 50 mil euros.



Seguem-se as flores para decorar os corredores da Capela de Saint George, em Windsor, no valor de 125 mil euros e, claro, o tão aguardado vestido da noiva que, de acordo com a imprensa britânica, será do estilista Ralph&Russo e terá custado entre 100 mil a 400 mil euros. Já a maquilhagem e cabelo da noiva estão avaliados em 12 mil euros.



Mas há muitos detalhes em que pensar quando se junta 600 convidados no mesmo espaço. Nos recintos da festa, foram instaladas casas de banho de luxo, avaliadas em 50 mil euros. Depois, há toda a comida preparada para a cerimónia, que ronda os 300 mil euros, e as bebidas indispensáveis à festa, que chegam aos 220 mil euros.



À parte de toda esta soma milionária está ainda a segurança, que custará aos cofres da coroa britânica 30 milhões de euros.



A título comparativo, George Clooney e Amal gastaram 4,6 milhões de euros na sua boda de luxo em Itália. Nos Estados Unidos da América, em média, cada casal gasta 29 mil euros com o seu enlace.



Passado marcado por romances falhados

Se para Harry subir ao altar vai ser uma experiência nunca antes vivida, para Meghan Markle é já uma repetição. Em 2011, a antiga estrela da série ‘Suits’ casou-se na presença de 102 convidados, numa praia da Jamaica, com Trevor Engelson, ator e produtor, com quem mantinha uma relação desde 2004.



No entanto, dois anos depois, assinou os papéis do divórcio. A rutura terá sido ditada pela distância, uma vez que, enquanto Meghan filmava a série ‘Suits’, em Toronto, no Canadá, Trevor, cinco anos mais velho, estava em Los Angeles. Entretanto, a imprensa inglesa avança que o ator pornográfico Simon Rex também faz parte do leque de ex-namorados de Meghan.



O filho mais novo da princesa Diana também tem um vasto rol de ex-companheiras. O namoro mais longo foi com Chelsy Davy e decorreu entre 2004 e 2010. Em Inglaterra sempre se pensou que a empresária ia ser mulher de Harry, mas a jovem acabou por confessar que não aguentava a pressão de pertencer à família real.



A atriz e socialite Cressida Bonas foi a mais recente namorada assumida pelo príncipe. Em 2014 separaram-se. Recentemente, também se falou de uma relação fugaz com a cantora Ellie Goulding.



"A família real adotou-me sem saber"

Terry Hutt tem 83 anos e é um dos mais conhecidos apoiantes da família real britânica. Acompanha todos os passos da rainha e já esperou, durante semanas, por nascimentos e casamentos reais.



"Penso que a família real me adotou sem saber. Sempre que os apoio, visto o meu casaco com a bandeira do Reino Unido e ficam todos a saber quem sou. Até a polícia tem de andar à minha volta", diz ao CM.



SAIBA MAIS

500

mil pessoas é o número de fãs de Harry e Meghan que são esperados em Windsor, Inglaterra, para testemunharem a passagem da carruagem real, depois de o príncipe e a atriz dizerem o ‘sim’.



5 mil polícias

é o número aproximado de agentes que vão estar em serviço durante toda a cerimónia. A segurança é um dos detalhes mais importantes desta festa, e o casal teve isso em conta para o grande dia. Trinta milhões de euros serão desembolsados só nesta alínea.

Ele diz que assim que viu Meghan Markle soube que era a tal, e ela assume que ao lado do príncipe Harry está a viver a sua grande história de amor. Hoje, pelas 12h00, na capela de Saint George, em Windsor, os noivos do ano dizem o ‘sim’ perante 600 convidados e oficializam uma relação que começou há um ano e meio, quando uma amiga de ambos organizou um encontro às cegas para unir o casal.O cupido acertou em cheio e, em novembro, o irmão de William anunciou que os dois iam casar-se. Desde então, viveram-se meses de preparativos, emoção, mas também de alguma polémica , com o pai da noiva a cancelar, à última hora, a presença na festa.