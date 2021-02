Empresário brasileiro Eike Batista condenado a mais 11 anos e oito meses de prisão

O empresário Eike Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil, foi novamente condenado, agora a 11 anos e oito meses de prisão, por crimes contra o mercado financeiro, noticiou o jornal O Globo.

Na sua decisão, ditada na última terça-feira e a que o Globo agora teve acesso, a juíza Rosália Monteiro Figueira, da 3.ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, apontou a Eike Batista o uso de informação privilegiada e manipulação de mercado envolvendo operações financeiras com as empresas OGX, produtora de petróleo, e OSX, do setor naval.

A magistrada avaliou que o empresário tem um "fascínio incontrolável por riquezas" e "ambição sem limites", que o levou "a operar no mercado de capitais de maneira delituosa, com extremo grau de reprovabilidade e indiferença à fragilidade do mercado de capitais brasileiro", salientando que, do ponto da conduta social, Eike Batista "furtou-se a dar bons exemplos aos seus filhos".