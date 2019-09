Ex-esquiadora espanhola Blanca Fernández Ochoa encontrada sem vida

Blanca Fernández Ochoa, a ex-esquiadora desaparecida desde o passado dia 23 de agosto, foi encontrada morta esta quarta-feira.



O cadáver da mulher foi encontrado por um agente da Guardia Civil que se encontrava fora de serviço, de acordo com o jornal espanhol El Mundo.





Aquando noticiado o desaparecimento da mulher, o

avançou que a ex-atleta estaria a passar por vários episódios de depressão e tinha sido internada recentemente.





Familiares, Polícia Nacional, Guarda Civil e um Grupo de Resgate dos Bombeiros de Madrid participaram nas buscas pela ex-esquiadora. No passado domingo,

o carro de Blanca Fernández Ochoa foi encontrado.

A viatura foi recuperada na área recreativa de Las Dehesas, na Serra de Madrid, onde depois as autoridades continuaram a realizar buscas a fim de encontrar a mulher.

Os cães da Guardia Civil encontraram o cadáver de uma mulher no local onde estavam a ser realizadas buscas pela mulher. O corpo foi encontrado perto do Pico de La Peñota. Depois de as autoridades terem realizado as primeiras perícias ao corpo, confirmaram que se tratava de Blanca Fernández Ochoa.Recorde que Blanca, de 56 anos, estava desaparecida há cerca de duas semanas. A ex-esquiadora estaria a passar alguns dias de férias numa casa rural nas Astúrias.El Mundo