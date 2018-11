Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado corpo de piloto israelita desaparecido há 56 anos

Yakir Naveh tinha 23 anos quando morreu num acidente de avião.

O corpo do piloto israelita Yakir Naveh, desaparecido há 56 anos, foi encontrado depois de ter morrido em 1962 num acidente de avião que se despenhou e foi localizado junto a destroços do aparelho no fundo do mar.



Segundo avança a imprensa israelita, o homem morreu em 1962. O exército iniciou mais buscas em meados de outubro e encontrou os restos mortais, de acordo com o jornal Times of Israel.



A família já foi informada de que o funeral será esta sexta-feira.



Em 1962, o avião baixou demasiado ao sobrevoar o mar da Galileia, quando se deu o acidente, chegando a bater na água que provocou a morte dos dois ocupantes.



Na altura, Yakir Naveh tinha 23 anos.