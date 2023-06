Encontrado morto atirador que matou dois estudantes em ataque a escola no Brasil

O atirador que na passada segunda-feira, 19 de junho, assassinou dois estudantes durante um ataque a tiro numa escola em Cambé , no estado brasileiro do Paraná, sul do país, foi encontrado morto na prisão. O atirador, de 21 anos, tinha sido levado para a Casa de Custódia de Londrina, cidade a 14 km de Cambé, por razões de segurança ante a forte comoção que os seus crimes provocaram.

O homem foi encontrado morto no final da noite desta terça-feira, 20, por um outro preso. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná confirmou em comunicado a morte do preso mas preferiu não avançar as circunstâncias e as causas até que uma apuração interna seja concluída.

Fontes da Casa de Custódia avançaram no entanto informalmente que junto ao corpo do rapaz foi encontrado algo similar a uma corda improvisada, o que pode sugerir que o atirador se tenha suicidado, mas nenhuma outra hipótese foi excluída. De acordo com o comunicado da SSP, o rapaz sofria de esquizofrenia e fazia tratamento contra a doença, mas os violentos factos em que se envolveu nos últimos dias podem ter provocado um surto agudo.

Segunda-feira ao amanhecer, o atirador, que era ex-aluno daquele estabelecimento de ensino, conseguiu entrar na Escola Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, alegando ir solicitar um histórico escolar. Lá dentro, empunhou uma arma e começou a disparar contra estudantes, tendo feito, segundo análise da polícia, pelo menos 16 disparos.

Uma aluna, Karoline Verri Alves, de 15 anos, atingida por vários tiros na cabeça, morreu no local antes da chegada dos bombeiros, e o namorado dela, Luan Augusto, também atingido na cabeça, foi levado em estado muito grave para o Hospital Universitário de Londrina, onde acabou por morrer na madrugada de terça-feira. O atirador disse à polícia ao ser preso, depois de ser dominado e desarmado por um funcionário de uma clínica em frente à escola que agiu após ouvir os primeiros tiros, que sofreu bullying quando estudou naquele estabelecimento de ensino, mas não entrou em detalhes.