Morre segundo estudante baleado em ataque a escola no Brasil

Morreu na madrugada desta terça-feira, 20 de Junho, o segundo estudante baleado na véspera no ataque a tiro desferido por um ex-aluno de 21 anos dentro da Escola Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do estado brasileiro do Paraná, no sul do país. Luan Augusto, de 16 anos, que estava internado em estado muito grave numa Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Universitário de Londrina, cidade a 14 km de Cambé, não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu às 3h27 locais, 7h27 em Lisboa.

Luan era namorado da outra vítima fatal do ataque, Karoline Verri Alves, de 15 anos, que também estudava na mesma escola e morreu no local quando o atirador começou a disparar para todos os lados. O funeral de Karoline vai ser realizado esta terça-feira e o de Luan, atingido por vários tiros na cabeça, provavelmente esta quarta-feira.

Os dois adolescentes apaixonados, apanhados de surpresa num momento sem aulas, foram atingidos em cheio pelos disparos do atirador, que disparou ao menos 16 vezes dentro do colégio, onde tinha estudado anos atrás e onde conseguiu entrar alegando que precisava ir à secretaria solicitar um histórico escolar, algo corriqueiro, que não levantou suspeitas. Mas após ser atendido, o atirador empunhou uma arma de fogo e começou a disparar contra os alunos, que correram desesperados e se esconderam onde deu, crivou de balas Karoline e Luan, e só não fez mais vítimas porque um professor se arriscou e conseguiu dominá-lo até à chegada da polícia.